Eri Cahyadi Bakal Laporkan ke Polisi Penyalur ART Denda Karyawan di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar perusahaan penyalur asisten rumah tangga (ART) yang memberikan denda ke karyawan, dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.

Eri telah menghubungi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) setelah menerima laporan ada perusahaan di Gunung Anyar, menjatuhkan denda kepada ART yang disalurkan.

Dia ingin menanyakan perihal surat perizinan yang dikantongi oleh perusahaan itu. Lalu, menurut pihak Kemnaker dokumennya masih dalam proses pengurusan.

Baca Juga: Eri Cahyadi Temukan Penyalur ART di Surabaya Denda Karyawan Hingga Tak Bisa Pulang

"Perusahaan ini masih dalam proses, perizinannya belum selesai. Masih dalam proses perbaikan dokumen," kata Eri dalam keterangan persnya, Senin (28/9).

Selain itu, Eri juga meminta penjelasan Kemnaker terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Eri menyebut pihak penyalur dilarang melakukan pemotongan upah atau denda bagi ART. Perusahaan yang belum mengantongi izin juga tidak boleh menyalurkan pekerja.

"Kalau belum berizin, artinya PT tersebut tidak diperbolehkan memanggil dan menyalurkan orang," ujarnya.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya pun diminta mendampingi para ART untuk melaporkan perkara yang dialaminya ke aparat kepolisian.