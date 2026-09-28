Banyak Pelanggar Lalu Lintas, Polrestabes Surabaya Kembali Terapkan Tilang Manual

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya kembali menerapkan tilang manual untuk pengendara yang melanggar, sebab banyak pengguna jalan tidak menaati rambu lalu lintas.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan telah memantau sejumlah titik, selama tidak berlakunya tilang manual dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami harus akui semenjak tidak ada tilang manual arus lalu lintas terutama di beberapa titik ini memang sudah keterlaluan pelanggarannya nyata,” kata Luthfie dalam video di akun Instagram @luthfie.daily, Senin (28/9).

Luthfie menyebut ada sejumlah pelanggaran oleh pengguna jalan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lainnya.

“Lampu merah itu ya, sudah enggak mau lagi orang berhenti di belakang marka semuanya maunya ke depan, ini sangat membahayakan. Kelihatan tidak tertibnya,” jelasnya.

Dia mengaku ingin memberikan kenyamanan dalam berkendara bagi masyarakat yang menaati peraturan. Salah satunya, dengan menerapkan tilang manual beberapa titik.

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“Saya tekankan juga tilang tidak boleh nanti disalahgunakan. Begitu disalahgunakan saya akan ambil tindakan tegas betul kepada anggota ini,” ujarnya.

Luthfie mengungkapkan tilang manual di Surabaya resmi diterapkan mulai hari ini. Dia meminta bantuan masyarakat untuk menaati peraturan ketika berkendara di jalan raya.