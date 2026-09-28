Tiga Dusun di Probolinggo Krisis Air, BPBD Turunkan Dua Truk Tangki

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kekeringan mulai berdampak terhadap akses air bersih warga di sejumlah wilayah Kabupaten Probolinggo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo pun bergerak dengan menyalurkan 24 ribu liter air bersih ke tiga dusun yang membutuhkan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief mengatakan krisis air bersih terjadi akibat kemarau yang diperparah dengan terhentinya layanan PDAM selama beberapa hari.

"Krisis air bersih akibat kemarau dan terhentinya layanan PDAM selama beberapa hari membuat warga membutuhkan pasokan air bersih, sehingga hari ini kami mendistribusikan 24.000 liter bantuan air bersih ke tiga dusun," kata Oemar, Minggu (27/9).

Distribusi dilakukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) BPBD Kabupaten Probolinggo hingga sore hari. Bantuan pertama disalurkan ke Dusun Koncean, Desa Jurangjero, Kecamatan Gading, sebanyak 12 ribu liter.

Pasokan tersebut diperuntukkan bagi 78 kepala keluarga atau 235 jiwa yang mengalami keterbatasan akses air bersih.

Selanjutnya, sebanyak 6.000 liter air bersih dikirim ke Dusun Tanggulasih, Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegalsiwalan. Bantuan itu menyasar 27 kepala keluarga dengan total 81 jiwa.

Sementara itu, 6.000 liter air bersih lainnya disalurkan ke Dusun Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan. Di lokasi tersebut, bantuan diperuntukkan bagi 112 kepala keluarga atau 336 jiwa.