Eri Cahyadi Temukan Penyalur ART di Surabaya Denda Karyawan Hingga Tak Bisa Pulang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi temukan perusahaan penyalur asisten rumah tangga (ART), yang memberikan denda kepada pegawainya sehingga dilarang pulang ke rumah.

Eri menyebut awalnya menerima laporan dari masyarakat, ibunya bekerja sebagai seorang ART yang disalurkan melalui perusahaan dengan kantor di Gunung Anyar, Surabaya.

Perempuan bernama Siti Cholifah itu disebut sempat disalurkan sebagai ART sebuah keluarga di Bali. Dia dikabarkan sudah pulang ke Surabaya, tetapi tinggal di kantor perusahaan.



"Dia tidak berani pulang karena harus membayar denda. Saya kemudian datang langsung ke lokasi,” kata Eri, Senin (28/9).

Namun, Eri menerima informasi Siti Cholifah tidak ada di lokasi ketika mendatangi kantor tersebut. Ada pihak yang menyebut perempuan itu tengah bekerja di Banyuwangi.

Ternyata Siti Cholifah masih berada di dalam kantor perusahaan itu. Eri pun langsung menemui dan menanyakan terkait beberapa kejanggalan yang dilaporkan oleh anak korban.

“Dia dikenai denda sebesar Rp3,5 juta. Padahal, bukan kesalahannya ketika keluar dari tempat kerja (di Bali) karena memang diminta berhenti akibat ada masalah keluarga di sana,” ujarnya.

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Selain itu, Eri mengecek mengecek kondisi tempat penampungan para pekerja di kantor tersebut. Menurutnya, kamar mereka tidak layak ditempati karena kondisinya pengap.

"Kemudian ada dua orang yang berasal dari Malang, salah satunya mengalami sakit sehingga tidak bisa berjalan. Sejak malam dia terus menangis dan mengeluhkan kedua kakinya sakit," jelasnya.