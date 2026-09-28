Delapan Pelajar SMPN 18 Malang Dapat Trauma Healing, Pemkot Mulai Datangi Rumah Korban

jatim.jpnn.com, MALANG - Pemerintah Kota Malang menyiapkan pendampingan dan trauma healing bagi pelajar SMP Negeri 18 yang menjadi korban dugaan kekerasan oleh mantan kepala sekolah berinisial MAH.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pendampingan tersebut mulai dilakukan Senin (28/9) oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) bersama Dinas Kesehatan.

Petugas akan mendatangi rumah para pelajar yang diduga mengalami tekanan atau trauma akibat peristiwa tersebut.

"Mulai Senin mereka sudah mendatangi rumah siswa yang merasa mendapatkan tekanan, ada trauma terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 18 nonaktif," kata Wahyu, Minggu (27/9).

Hingga saat ini, delapan pelajar SMPN 18 telah diperiksa Polresta Malang Kota dalam proses pendalaman dugaan kekerasan tersebut. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi serta melakukan visum terhadap dua korban, MPA dan RAF.

Wahyu menegaskan Pemkot Malang memiliki peran untuk memastikan para korban mendapatkan rasa aman sehingga dapat kembali beraktivitas dengan baik.

Karena itu, dinas terkait diminta memberikan pelayanan maksimal kepada para pelajar yang terdampak.

"Kami ingin mengembalikan suasana aman dan nyamannya di SMP Negeri 18. Kalau masalah hukum kan itu dari hak dari orang tua ya untuk melaporkan," ujarnya.