Purkam, Korban KMP Virgo 8 Asal Campurdarat Akhirnya Dipulangkan ke Keluarga

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial menerima pemulangan satu jenazah korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang telah teridentifikasi atas nama Purkam.

Purkam merupakan sopir truk ekspedisi asal Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

Kepala Dinas Sosial Tulungagung Reni Prasetiawati Ika Septiwulan mengatakan jenazah korban diserahkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kepada Dinsos Tulungagung pada Sabtu (26/9).

"Jenazah korban sudah dipulangkan oleh Dinsos Provinsi Jawa Timur dan kemudian diserahkan kepada kami," kata Reni, Minggu (27/9).

Setelah diterima, jenazah langsung diantar ke rumah duka untuk diserahkan kepada keluarga.

Korban kemudian disalatkan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat.

Reni menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim, tim SAR, dan Tim Disaster Victim Identification (DVI) yang membantu proses identifikasi hingga pemulangan jenazah.

"Kami mewakili Pemkab Tulungagung dan keluarga korban sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan mulai dari identifikasi hingga pemulangan korban," ujarnya.