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Purkam, Korban KMP Virgo 8 Asal Campurdarat Akhirnya Dipulangkan ke Keluarga

Senin, 28 September 2026 – 11:06 WIB
Purkam, Korban KMP Virgo 8 Asal Campurdarat Akhirnya Dipulangkan ke Keluarga - JPNN.com Jatim
Petugas dan warga menurunkan peti jenazah korban insiden Kapal Virgo 8, Purkam, di rumah duka di Campurdarat, Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (26/9/2026). Pemkab Tulungagung bersama Dinsos Jawa Timur memfasilitasi pemulangan korban yang telah teridentifikasi, sementara proses pencarian dan identifikasi korban lainnya masih berlangsung. (ANTARA/HO - Dokumentasi pribadi)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial menerima pemulangan satu jenazah korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang telah teridentifikasi atas nama Purkam.

Purkam merupakan sopir truk ekspedisi asal Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

Kepala Dinas Sosial Tulungagung Reni Prasetiawati Ika Septiwulan mengatakan jenazah korban diserahkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kepada Dinsos Tulungagung pada Sabtu (26/9).

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"Jenazah korban sudah dipulangkan oleh Dinsos Provinsi Jawa Timur dan kemudian diserahkan kepada kami," kata Reni, Minggu (27/9).

Setelah diterima, jenazah langsung diantar ke rumah duka untuk diserahkan kepada keluarga.

Korban kemudian disalatkan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat.

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Reni menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim, tim SAR, dan Tim Disaster Victim Identification (DVI) yang membantu proses identifikasi hingga pemulangan jenazah.

"Kami mewakili Pemkab Tulungagung dan keluarga korban sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan mulai dari identifikasi hingga pemulangan korban," ujarnya.

Satu korban KM Virgo 8 asal Tulungagung, Purkam, telah teridentifikasi dan dipulangkan. Tiga warga Tulungagung lainnya masih dalam pencarian
Sumber Antara
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TAGS   korban kmp virgo kmp virgo transport 8 kecelakaan kapal Tulungagung

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