Cuaca Malang 28 September 2026, Siang dan Sore Kawasan Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (28/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Siang dan sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Karangploso hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Karangploso masih gerimis. Beberapa jam kemudian cerah hingga berangin.