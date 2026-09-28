Cuaca di Jawa Timur 28 September 2026, Siang dan Sore Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (28/9).

Paginya Kota Batu berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya Kota Batu hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Kota Batu masih gerimis. Beberapa jam kemudian Kota Batu dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Jember, Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lumajang, Malang, Pacitan, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)