Tingkatkan Kompetensi, Agrinas Jaladri Fasilitasi SKN 70 Nelayan di Tuban dan Malang

jatim.jpnn.com, TUBAN - PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) memfasilitasi Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) bagi 70 nelayan di sekitar Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Jawa Timur.

Kegiatan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut berlangsung pada 8 dan 10 September 2026 di Desa Bulumeduro, Kabupaten Tuban, dan Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang.

Sebanyak 35 nelayan dari Desa Bulumeduro mengikuti sertifikasi. Jumlah yang sama berasal dari Desa Pujiharjo.

Para peserta merupakan nelayan yang tinggal dan beraktivitas di sekitar wilayah KNMP dengan kapal berukuran di bawah 30 Gross Ton (GT).

SKN tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kompetensi nelayan, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai keselamatan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan berupa materi dan praktik lapangan yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan.

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Materi yang diberikan mencakup keterampilan teknis serta aspek keselamatan kerja di laut.

Pelaksanaan sertifikasi melibatkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi sebagai pihak yang memberikan pembekalan dan pelatihan.