Eri Cahyadi Larang Buka Donasi Satwa di Jalan Tunjungan Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang masyarakat membuka donasi di Jalan Tunjungan. Dia telah menerjunkan petugas untuk melakukan pemantauan setiap hari di area wisata itu.

Hal itu diungkapkan oleh Eri menyusul viralnya seseorang pria yang membuka donasi dengan memamerkan kucing menggunakan kostum, di Jalan Tunjungan, Surabaya.

“Enggak (dibuatkan izin). Karena enggak ada izinnya, kami enggak pernah mengizinkan itu,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Minggu (27/9).

Eri mengatakan orang yang membuka donasi tidak pernah mengajukan perizinan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dia juga telah menerjunkan petugas untuk menertibkan.

“Ketika ada yang menyampaikan, malam itu juga Satpol PP datang ke sana. Ditanyakan Satpol PP ada itu videonya, suratnya mana? kalau kucingnya ini sehat surat sehatnya mana?,” ujarnya.

Menurutnya, membuka donasi dengan memamerkan kucing merupakan sebuah eksploitasi satwa. Dia melarang aktivitas tersebut dilakukan di ruang publik Surabaya.

“Ketika ada seperti hewan dieksploitasi ya, enggak boleh, seperti mengeksploitasi orang tua maupun anak juga enggak boleh. Maka hal seperti ini juga jangan dilakukan di Surabaya,” jelasnya.

Eri menekankan larangan untuk membuka donasi tanpa ada perizinan di ruang publik Surabaya itu berlaku untuk siapapun. Sebab, berpotensi mengganggu kenyamanan.