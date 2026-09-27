JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Viral Kucing Berkostum Buka Donasi di Tunjungan Diduga Dibius, Pemilik Membantah

Viral Kucing Berkostum Buka Donasi di Tunjungan Diduga Dibius, Pemilik Membantah

Minggu, 27 September 2026 – 17:02 WIB
Viral Kucing Berkostum Buka Donasi di Tunjungan Diduga Dibius, Pemilik Membantah - JPNN.com Jatim
Bimo selaku pemilik kucing berkostum buka donasi di Jalan Tunjungan, Surabaya, Minggu (27/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ramai di media sosial warganet menyoroti aktivitas donasi karena memamerkan kucing dengan menggunakan kostum di Jalan Tunjungan, Surabaya. Mereka menduga satwa itu diberi bius.

Pembahasan itu bermula ketika akun di media sosial Threads membagikan pengalamannya saat melihat seorang memamerkan sejumlah kucing di Jalan Tunjungan.

Pengunggah melihat kejanggalan karena beberapa kucing dengan kostum tersebut tampak lemas. Di sisi lain, ada kode QRIS dengan tulisan membuka donasi untuk makanan satwa itu.

Baca Juga:

Menanggapi itu, pemilik kucing Bimo (30) membantah keempat kucingnya telah diberi obat bius. Menurutnya, peliharaannya memang cenderung tenang meski di keramaian.

“Mungkin tantrumnya saat mau pipis sama pup (buang air besar) saja, kayak turun ke pasir-pasir begitu. Luar itu mereka males,” kata Bimo di Jalan Tunjungan, Minggu (27/9).

Bimo mengatakan foto yang bereda di sosial media adalah ketika kucingnya tengah tidur. Sebab, saat itu tidak ada orang yang bermain dengan satwa peliharaannya.

Baca Juga:

“Mejanya satu kotak begitu, aku sejajarkan mereka, enggak ada orang mereka tidur. Orang-orang tahunya mereka mengiranya dikasih obat tidur, padahal enggak begitu, enggak butuh aku,” ujarnya.

Pria itu mengaku keempat kucingnya yang bernama bibi, Aisyah, Momo, dan Jaja tersebut juga bergerak selayaknya satwa. Namun, warga tidak memperhatikan kejadiannya.

Pemilik kucing berkostum untuk buka donasi di Jalan Tunjungan bantah beri obat tidur
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   surabaya Tunjungan kucing donasi kostum kucing

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU