Viral Kucing Berkostum Buka Donasi di Tunjungan Diduga Dibius, Pemilik Membantah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ramai di media sosial warganet menyoroti aktivitas donasi karena memamerkan kucing dengan menggunakan kostum di Jalan Tunjungan, Surabaya. Mereka menduga satwa itu diberi bius.

Pembahasan itu bermula ketika akun di media sosial Threads membagikan pengalamannya saat melihat seorang memamerkan sejumlah kucing di Jalan Tunjungan.

Pengunggah melihat kejanggalan karena beberapa kucing dengan kostum tersebut tampak lemas. Di sisi lain, ada kode QRIS dengan tulisan membuka donasi untuk makanan satwa itu.

Menanggapi itu, pemilik kucing Bimo (30) membantah keempat kucingnya telah diberi obat bius. Menurutnya, peliharaannya memang cenderung tenang meski di keramaian.

“Mungkin tantrumnya saat mau pipis sama pup (buang air besar) saja, kayak turun ke pasir-pasir begitu. Luar itu mereka males,” kata Bimo di Jalan Tunjungan, Minggu (27/9).

Bimo mengatakan foto yang bereda di sosial media adalah ketika kucingnya tengah tidur. Sebab, saat itu tidak ada orang yang bermain dengan satwa peliharaannya.

“Mejanya satu kotak begitu, aku sejajarkan mereka, enggak ada orang mereka tidur. Orang-orang tahunya mereka mengiranya dikasih obat tidur, padahal enggak begitu, enggak butuh aku,” ujarnya.

Pria itu mengaku keempat kucingnya yang bernama bibi, Aisyah, Momo, dan Jaja tersebut juga bergerak selayaknya satwa. Namun, warga tidak memperhatikan kejadiannya.