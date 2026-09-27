Tujuh Presidium KAHMI Jatim Terpilih, Tantangan Besar Menanti

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jawa Timur di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (26/9), menetapkan tujuh Presidium untuk memimpin KAHMI Jatim periode 2026-2031.

Ketujuh Presidium tersebut dipilih melalui mekanisme suara terbanyak dalam forum Muswil. Sebelumnya, proses penjaringan bakal calon dilakukan melalui sistem zonasi yang membagi wilayah Jawa Timur menjadi tujuh zona.

Lutfi J. Kurniawan menjadi peraih suara terbanyak dengan 30 suara. Posisi berikutnya ditempati Aan Eko W. dengan 29 suara.

Sementara Ahmad Riyadh dan Nur Muhyidin masing-masing memperoleh 28 suara. Selanjutnya, Agus Mahfudz Fauzi meraih 27 suara, Robbah F. 24 suara, dan H. Nyak Din 21 suara.

Ketujuh nama tersebut menjadi bagian penting dari hasil Muswil VI KAHMI Jatim yang mengusung tema Reposisi Paradigma KAHMI Jatim Menuju Gerbang Baru Nusantara.

Ketua OC Muswil VI KAHMI Jatim Ulil Hartono mengatakan pemilihan tujuh Presidium merupakan salah satu capaian penting dari seluruh rangkaian Muswil.

Proses tersebut, kata dia, telah dimulai sejak lomba logo dan karya tulis ilmiah, sosialisasi, penjaringan bakal calon Presidium melalui sistem zonasi, hingga pelaksanaan Muswil.

Menurut Ulil, tujuh Presidium terpilih memiliki latar belakang profesi yang beragam. Keragaman tersebut diharapkan menjadi kekuatan KAHMI Jatim dalam menjawab berbagai persoalan organisasi dan kebangsaan.