HUT ke-25, 38 DPC Demokrat Jatim Gelar Donor Darah Targetkan 2.400 Pendonor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat.

Kegiatan yang berlangsung di kantor DPD Demokrat Jatim, Jalan Kertajaya Indah Nomor 82, Surabaya, tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang digelar secara serentak di berbagai daerah.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur Rasiyo yang hadir mewakili Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim dr Agung Mulyono mengatakan kegiatan donor darah di Jatim dilaksanakan oleh 38 DPC Demokrat dan satu DPD.

"Jadi, kegiatan donor darah ini menyeluruh seluruh Indonesia dalam rangka peringatan HUT Partai Demokrat yang ke-25. Kegiatan ini adalah sebagian, kegiatannya sangat banyak sekali," kata Rasiyo, Minggu (27/9).

Anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Surabaya itu mengatakan, jika setiap DPC mampu menghimpun sekitar 70 hingga 80 pendonor, jumlah pendonor di seluruh Jatim diperkirakan mencapai sekitar 2.400 orang.

Darah yang terkumpul selanjutnya akan disumbangkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Kalau 38 ya kira-kira 2.400 pendonor darah yang diambil darahnya, kemudian nanti disumbangkan kepada PMI guna kepentingan kemanusiaan. Saya kira ini bagus sekali," ujarnya.

Rasiyo mengatakan Demokrat Jatim juga membuka kemungkinan menjadikan kegiatan donor darah sebagai agenda rutin.