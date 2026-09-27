Dua Pekan Hilang, Jenazah Korban KMP Virgo Transport 8 Akhirnya Dipulangkan ke Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Tangis keluarga mengiringi pemakaman Taruno Hidayat, 46, korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa.

Jenazah warga Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, itu ditemukan di perairan Masalembo pada Jumat (25/9) dan baru dipulangkan ke kampung halaman pada Sabtu (26/9) setelah proses identifikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun Boby Saktia Putra Lubis mengatakan identitas Taruno dipastikan melalui proses identifikasi yang dilakukan tim Disaster Victim Identification (DVI).

"Setelah koordinasi dan ditemukan kondisi yang memperjelas bahwa beliau ini memang Mas Taruno Hidayat, yakni dari pakaian dan keterangan pihak keluarga, maka akhirnya dikeluarkan nota dari DVI bahwa itu memang teridentifikasi sebagai Pak Taruno Hidayat dan sudah dimakamkan," ujar Boby, Minggu (27/9).

Pemulangan jenazah Taruno dikoordinasikan bersama Basarnas, DVI Banjarmasin, kepolisian, BPBD Jawa Timur, Dinas Sosial Jawa Timur, dan BPBD Kabupaten Madiun.

Setibanya di Desa Kare, ambulans yang membawa peti jenazah langsung menuju Masjid Baitul Muttaqin.

Jenazah Taruno kemudian disalatkan sebelum dibawa ke tempat pemakaman umum di Dusun Seweru, Desa Kare, untuk dimakamkan.

Kabar ditemukannya jasad Taruno menjadi penantian panjang bagi keluarga. Selama sekitar dua pekan, Taruno dinyatakan hilang setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan dan karam di perairan Masalembo.