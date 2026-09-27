Kawah Ijen Dibuka Kembali 28 September, Wisatawan Wajib Bawa Masker hingga Senter

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen yang berada di perbatasan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, Jawa Timur, kembali dibuka untuk wisatawan mulai Senin (28/9).

Kawasan wisata yang dikenal dengan danau kawah dan fenomena api birunya itu sebelumnya ditutup sementara sejak 4 September 2026 akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala TWA Kawah Ijen Rusdi Santoso mengatakan pembukaan kembali dilakukan setelah penanganan darurat karhutla berakhir dan dilakukan evaluasi terhadap keamanan jalur pendakian.

"Sesuai surat edaran BBKSDA Jawa Timur, pada 28 September (awal pekan depan) kunjungan wisata dibuka kembali, mulai kegiatan wisata alam, pendakian, penelitian hingga pendidikan umum," kata Rusdi saat dihubungi di Banyuwangi, Sabtu (26/9).

Menurut dia, pembukaan kembali TWA Kawah Ijen diharapkan tidak hanya menghidupkan aktivitas wisata, tetapi juga memperkuat edukasi konservasi dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Bagi wisatawan yang ingin berkunjung, tiket sudah dapat dipesan secara daring sejak Jumat (25/9).

Rusdi mengatakan pengunjung wajib mengikuti seluruh ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku selama berada di kawasan.

Wisatawan juga diminta menyiapkan perlengkapan keamanan dasar untuk pendakian, antara lain senter, masker, dan pakaian antidingin.