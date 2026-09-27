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198 Siswa dan Guru Keracunan MBG, SPPG Tanjungsari 1 Tulungagung Dihentikan 20 Hari

Minggu, 27 September 2026 – 11:36 WIB
198 Siswa dan Guru Keracunan MBG, SPPG Tanjungsari 1 Tulungagung Dihentikan 20 Hari - JPNN.com Jatim
Siswa berada di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMKN 1 Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPPG Tanjungsari 1 selama 20 hari untuk evaluasi dan pembinaan standar operasional setelah 198 siswa dan guru dilaporkan mengalami gangguan pencernaan usai menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). ANTARA/HO - Dokumentasi pribadi)l

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjungsari 1, Tulungagung.

Penghentian dilakukan selama 20 hari setelah 198 siswa dan guru SMKN 1 Boyolangu mengalami gangguan pencernaan yang diduga berkaitan dengan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Wilayah BGN Tulungagung Habibi mengatakan penghentian sementara tersebut merupakan langkah evaluasi dan pembinaan untuk memastikan seluruh prosedur operasional layanan MBG berjalan sesuai standar.

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"Saat ini operasional SPPG Tanjungsari 1 sudah dihentikan sementara. Tidak ada lagi aktivitas produksi maupun distribusi MBG selama masa pembinaan," kata Habibi, Sabtu (26/9).

Menurut dia, keputusan itu diambil setelah muncul laporan gangguan pencernaan yang dialami penerima manfaat MBG di SMKN 1 Boyolangu.

Selama masa penghentian, BGN akan melakukan pembinaan sekaligus memperbaiki standar operasional prosedur (SOP), mulai dari proses produksi, pengolahan hingga distribusi makanan.

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"Selama penghentian sementara kami fokus pada peningkatan dan perbaikan SOP yang masih perlu disempurnakan," ujarnya.

BGN juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dapur SPPG Tanjungsari 1 untuk mengidentifikasi faktor yang berpotensi memengaruhi kualitas layanan makanan.

BGN menghentikan operasional SPPG Tanjungsari 1 selama 20 hari setelah 198 siswa dan guru SMKN 1 Boyolangu mengalami gangguan pencernaan.
Sumber Antara
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TAGS   keracunan MBG makan bergizi gratis penutupan sppg sppg diberhentikan smkn 1 boyolangu

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