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Mahmud Sahudi, Korban KMP Virgo Asal Jember Teridentifikasi, 3 Warga Masih Dicari

Minggu, 27 September 2026 – 10:25 WIB
Mahmud Sahudi, Korban KMP Virgo Asal Jember Teridentifikasi, 3 Warga Masih Dicari - JPNN.com Jatim
Jenazah korban KMP Virgo Transport atas nama Mahmud Sahudi dimakamkan di TPU dekat rumah duka di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Sabtu (26/9/2026). ANTARA/HO-BPBD Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - Jenazah Mahmud Sahudi, salah satu korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Sabtu (26/9).

Mahmud merupakan satu dari empat warga Jember yang tercatat dalam manifest penumpang KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu (13/9).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo mengatakan Mahmud berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin.

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"Kami mendapat informasi bahwa satu korban meninggal dunia berasal dari Kabupaten Jember berhasil diidentifikasi oleh DVI Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) di RS Bhayangkara Banjarmasin," kata Edy.

Mahmud Sahudi (43) merupakan warga Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu. Dia tercatat sebagai kernet truk bernomor polisi L 8655 NB dengan muatan paket ekspedisi Riki.

Tiga warga Jember lainnya yang masuk dalam manifest hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

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Mereka ialah Niki Armi Minamri Robby (34) warga Desa Karangduren, Kecamatan Balung, yang merupakan sopir truk muatan ikan dari jasa ekspedisi Ghaniy.

Kemudian M Abdul Rosyid, 30, warga Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, yang merupakan kernet truk muatan ikan dari jasa ekspedisi Ghaniy.

Mahmud Sahudi, korban KMP Virgo Transport 8 asal Jember, berhasil diidentifikasi dan dipulangkan. Tiga warga Jember lainnya masih dalam pencarian.
Sumber Antara
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TAGS   korban kmp virgo kmp virgo transport 8 Jember BPBD Jember

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