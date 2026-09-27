Cuaca di Jawa Timur 27 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (27/9).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah.

Siangnya masih cerah di seluruh wilayah.

Sorenya Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah.

Malamnya Jember, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Trenggalek, dan Tulungagung berangin. Wilayah lainnya curah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)