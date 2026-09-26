Tak Sekadar Seremoni, Dies Natalis ke-42 Radiologi UNAIR Ada Donor Darah-Seminar AI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pendidikan Radiografer/Teknik Radiologi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (UNAIR) memperingati Dies Natalis ke-42 dengan rangkaian kegiatan yang memadukan aksi kemanusiaan, pengembangan keilmuan, dan penguatan jejaring alumni, Sabtu (26/9).

Salah satu agenda yang mendapat perhatian ialah aksi donor darah bertema One Drop of Blood, One Life Saved di Gedung Laboratorium Pendidikan, Airlangga Wellness Center.

Antrean peserta terlihat sejak pagi. Sivitas akademika UNAIR hingga masyarakat umum turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

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Donor darah dilaksanakan secara tertib melalui empat tahapan medis, yakni registrasi, skrining kesehatan dan pemeriksaan hemoglobin (Hb), pengambilan darah sekitar 10 menit, serta pemulihan setelah donor.

Aksi tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dekan Fakultas Vokasi UNAIR Prof Dian Yulie Reindrawati, S.Sos., M.M., Ph.D., hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Dia memberikan apresiasi terhadap kepedulian sosial dan dedikasi sivitas akademika Radiologi UNAIR.

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Turut hadir Ketua Program Studi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan Muhaimin, S.Tr.Kes., M.T., dan Ketua Ikatan Alumni Radiografi Universitas Airlangga (IKARO) Ferry Indriasmoko, S.Tr.Kes.

Muhaimin mengatakan peringatan Dies Natalis ke-42 diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.