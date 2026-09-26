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Kemenag Pantau Proses Pemilihan Rektor UINSA Surabaya Setelah Muzakki Mundur

Sabtu, 26 September 2026 – 19:07 WIB
Kemenag Pantau Proses Pemilihan Rektor UINSA Surabaya Setelah Muzakki Mundur - JPNN.com Jatim
Jajaran Kemenag saat proses pembahasan regulasi pemilihan Rektor UINSA Surabaya, Jumat (25/9). Foto: Dok. Humas UINSA

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Agama (Kemenag) memantau proses pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, agar berjalan sesuai regulasi yang ditetapkan.

Dalam momen itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Khairunnas hadir dalam mediasi dengan jajaran pimpinan kampus di Jalan Ahmad Yani, Wonocolo, Surabaya, Jumat (25/9).

Khairunnas mengatakan kehadirannya tersebut untuk melakukan pengawasan dan pendampingan, terkait regulasi selama proses pemilihan dan pengangkatan Rektor UINSA.

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"Kehadiran kami adalah untuk mengawal dan mendampingi proses agar seluruhnya berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” kata Khairunnas dalam keterangan persnya, Sabtu (26/9).

Dia menerima instruksi untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan Rektor UINSA tersebut bisa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan payung hukum yang berlaku.

“Konstruksi permasalahan biasanya timbul akibat kondisi yang tidak sesuai dan regulasi yang dilanggar. Pencegahan melalui pengawalan regulasi menjadi hal yang sangat krusial,” ujarnya.

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Landasan hukum pengisian kekosongan rektor akibat pengunduran diri merujuk pada PMA No. 68 Tahun 2015 yang telah diubah melalui PMA No. 17 Tahun 2021 dan PMA No. 4 Tahun 2024.

Prosedur pengangkatan rektor yang telah mengalami kekosongan atau berhalangan tetap lebih dari satu tahun, wajib melalui empat tahapan resmi.

Kemenag memantau langsung proses pemilihan hingga pengangkatan Rektor UINSA Surabaya
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TAGS   kemenag demo mahasiswa Rektor Uinsa uinsa surabaya

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