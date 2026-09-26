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Hindari Mobil, Innova Reborn Terperosok ke Saluran Air di Jalan A Yani Surabaya

Sabtu, 26 September 2026 – 17:02 WIB
Hindari Mobil, Innova Reborn Terperosok ke Saluran Air di Jalan A Yani Surabaya - JPNN.com Jatim
Toyota Innova Reborn terperosok ke saluran air di Jalan A Yani Surabaya setelah diduga menghindari mobil lain di jalur cepat. Evakuasi selesai pukul 11.50 WIB. Foto: Dok. 112 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobil Toyota Innova Reborn bernopol N 1529 IC terperosok ke saluran air di Jalan A Yani, tepatnya di seberang SPBU A Yani-Gayungan, Surabaya, Sabtu (26/9).

Mobil tersebut diduga terperosok setelah pengemudi berusaha menghindari mobil lain saat melintas di jalur cepat.

Petugas 112 Command Center Surabaya Ekky Maulana Nugraha mengatakan peristiwa itu dilaporkan kepada pihaknya sekitar pukul 11.00 WIB.

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Petugas Posko Terpadu yang lebih dulu tiba di lokasi kemudian meminta bantuan Tim Rescue untuk mengevakuasi kendaraan.

“Untuk kronologinya, pengemudi menghindari mobil yang sama di jalur cepat,” kata Ekky tertulis.

Pengemudi Innova Reborn diketahui berinisial RR (23) warga Taman, Sidoarjo.

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Tim Rescue Pasarturi berangkat menuju lokasi sekitar pukul 11.01 WIB dan tiba delapan menit kemudian. Petugas langsung berkoordinasi dengan tim di lokasi untuk melakukan proses evakuasi kendaraan.

Evakuasi melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya, serta Posko Terpadu Selatan.

Toyota Innova Reborn terperosok ke saluran air di Jalan A Yani Surabaya setelah diduga menghindari mobil lain di jalur cepat. Evakuasi selesai pukul 11.50 WIB.
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TAGS   kecelakaan mobil kecelakaan surabaya kecelakaan lalu lintas mobil terperosok selokan

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