Pascaaksi Mahasiswa, Plt Rektor UINSA Surabaya Mediasi Civitas Academica

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Prof. Amien Suyitno mulai menggelar mediasi dengan civitas academica untuk membahas permasalahan kampus.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Dirjen Pendis Kemenag) itu awalnya bertemu dengan mahasiswa UINSA terkait dinamika internal selama ini, Kamis (24/9) malam.

Suyitno berdiskusi dengan perwakilan mahasiswa perihal aspirasi selama menggelar aksi. Hal itu bertujuan untuk memastikan proses perkuliahan kembali kondusif.

“Kita tidak sedang ingin bicara what the last (yang terakhir), tetapi kita akan bicara tentang what the next (apa selanjutnya),” kata Suyitno dalam keterangan persnya, Sabtu (26/9).

Lalu, dia bertemu dengan jajaran pimpinan rektorat, fakultas dan pascasarjana, serta Guru Besar UINSA. Agenda itu turut dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, H. Khairunnas.

Suyitno menyebut langkah penting selanjutnya adalah mengalihkan perdebatan dengan solusi ke depannya. Dia memprioritaskan stabilitas dan keharmonisan.

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“Meskipun masa lalu tetap menjadi pembelajaran, orientasi utama kita adalah masa depan institusi dan kebaikan bersama,” ujarnya.

Saat ini, Kemenag tengah mengkaji secara komprehensif terkait regulasi pergantian rektor UINSA. Sebab, penanganan tata kelola kampus harus berpijak koridor hukum yang jelas.