Pilrek UINSA Dikebut, Berkas Calon Rektor Bakal Diverifikasi Lebih Cepat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya mempercepat tahapan pemilihan rektor (Pilrek) dengan tetap mengedepankan aturan dan tata kelola perguruan tinggi.

Hal itu menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (25/9). Pertemuan tersebut mempertemukan Plt Rektor UINSA dengan jajaran pimpinan rektorat, fakultas, pascasarjana, dan para Guru Besar.

Rapat juga dihadiri langsung Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Khairunnas.

Baca Juga: Mahasiswa UINSA Surabaya Bakal Segel Kampus Sampai Ada Rektor Definitif

Percepatan tahapan Pilrek dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus merespons dinamika di lingkungan kampus. Namun, seluruh proses tetap harus berjalan sesuai koridor Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 yang berlaku.

Khairunnas menekankan aspek legalitas harus dijaga dalam setiap tahapan penjaringan calon rektor untuk menghindari potensi sengketa hukum.

“Setiap percepatan atau pemampatan jadwal penjaringan harus didasarkan pada kepatuhan penuh terhadap aturan baku. Kami harus memastikan seluruh prosedur berjalan legal dan transparan agar tidak memicu celah hukum atau gugatan yang dapat merugikan institusi maupun Kementerian di masa mendatang,” ujar Khairunnas, Sabtu (26/9).

Plt Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UINSA Prof Dr/Ali Mudlofir, M.Ag. mengatakan proses yang dijalankan sesuai regulasi dan statuta menjadi langkah penting untuk mengakhiri spekulasi di lingkungan kampus.

Pandangan tersebut juga disampaikan perwakilan dekan yang menilai kepastian berbasis aturan diperlukan untuk memberikan ketenangan bagi sivitas akademika.