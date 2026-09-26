JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Dugaan Pembuangan Limbah di PIER, SIER Turun Tangan dan Bersihkan Saluran Air

Dugaan Pembuangan Limbah di PIER, SIER Turun Tangan dan Bersihkan Saluran Air

Sabtu, 26 September 2026 – 14:31 WIB
Dugaan Pembuangan Limbah di PIER, SIER Turun Tangan dan Bersihkan Saluran Air - JPNN.com Jatim
SIER menindaklanjuti dugaan pembuangan limbah di PIER melalui pengecekan lapangan, pembersihan saluran air, dan evaluasi sistem pengolahan limbah. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) bergerak cepat menindaklanjuti informasi mengenai dugaan pembuangan air limbah oleh PT Veolia Services Indonesia di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

Manajemen SIER melakukan pengecekan lapangan, koordinasi, serta meminta klarifikasi dan data pendukung dari perusahaan terkait untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Direktur Operasi PT SIER Yohanes Deddy Setiawan mengatakan setiap informasi berkaitan dengan lingkungan menjadi perhatian serius perusahaan.

Baca Juga:

“Setiap informasi yang kami dapat, baik dari masyarakat, tenant, maupun media, langsung kami tindaklanjuti dengan cepat, apalagi jika berkaitan dengan persoalan lingkungan, tentu kami memberikan perhatian khusus,” kata Yohanes, Sabtu (26/9).

Dia menjelaskan manajemen PIER telah melakukan penelusuran terhadap informasi yang berkembang, termasuk mengecek area yang disebutkan dalam pemberitaan.

Menurut Yohanes, kesimpulan mengenai dugaan pencemaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan fakta di lapangan.

Baca Juga:

“Kami telah melakukan pengecekan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Prinsip kami, setiap kesimpulan harus berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Yohanes menambahkan kondisi air pada saluran drainase yang secara visual terlihat keruh atau berwarna gelap perlu diverifikasi lebih lanjut.

SIER menindaklanjuti dugaan pembuangan limbah di PIER melalui pengecekan lapangan, pembersihan saluran air, dan evaluasi sistem pengolahan limbah.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pembuangan limbah pabrik PIER SIER ipal pier

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU