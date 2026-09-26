Waspada Demensia, Ubaya Anjurkan Deteksi Faktor Risiko Mulai Usia 40 Tahun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Masyarakat dianjurkan mulai memperhatikan faktor risiko demensia sejak memasuki usia 40 tahun.

Deteksi lebih awal dinilai penting agar faktor risiko yang masih dapat dikelola bisa segera ditangani sebelum seseorang memasuki usia lanjut.

Ketua Center for Aging Wellness (CAW) Universitas Surabaya (Ubaya) dr. Astrid Pratidina Susilo SpAn PhD mengatakan deteksi dini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan kognitif sepanjang rentang kehidupan.

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Menurut dia, pemeriksaan faktor risiko seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol sudah dapat dilakukan sejak usia 40 tahun.

Sementara ketika memasuki usia pra-lansia, yakni 45 tahun ke atas, masyarakat dapat mulai melakukan screening fungsi kognitif, termasuk daya ingat.

“Lebih awal kita mengetahui, lebih awal lebih banyak yang bisa kita lakukan,” kata Astrid dalam rangkaian Alzheimer Awareness Month 2026 di Ubaya, Sabtu (26/9).

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Astrid menegaskan screening bukan berarti langsung menentukan seseorang mengalami demensia. Pemeriksaan tersebut justru bertujuan mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko demensia.

“Mengetahui itu bukan mengetahui bahwa dia sudah demensia, tapi justru mengetahui faktor-faktor risiko demensia,” ujarnya.