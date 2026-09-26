Hadir di Malang, ROG AI Masterclass Ajak Peserta Belajar AI hingga Coba Laptop Gaming

jatim.jpnn.com, MALANG - ASUS Republic of Gamers (ROG) menghadirkan ROG AI Masterclass sebagai wadah edukasi teknologi kecerdasan buatan (AI) bagi komunitas, profesional, dan pekerja kreatif.

Setelah sukses digelar di Yogyakarta sebagai kota pembuka, ROG AI Masterclass kini hadir di Malang sebagai kota kedua dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Melalui kegiatan ini, ASUS ROG ingin memperluas akses edukasi mengenai pemanfaatan AI sekaligus memberikan pengalaman langsung menggunakan perangkat laptop gaming berbasis AI.

Country Manager ASUS Indonesia Lenny Lin mengatakan perkembangan AI saat ini semakin dekat dengan kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

“AI kini bukan lagi teknologi masa depan, melainkan bagian dari kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Melalui ROG AI Masterclass, kami ingin membantu komunitas memahami bagaimana AI dapat dimanfaatkan secara praktis untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kualitas kerja,” ujar Lenny, Sabtu (25/9).

Menurut dia, ASUS ROG tidak hanya menghadirkan perangkat dengan performa tinggi, tetapi juga ingin membangun ekosistem yang memungkinkan pengguna memaksimalkan teknologi AI.

Dalam kegiatan tersebut, ASUS ROG berkolaborasi dengan Mindplace menghadirkan workshop dan diskusi interaktif bersama La Junta, content creator dari Mindplace.

Peserta diajak memahami perkembangan ekosistem AI modern melalui berbagai studi kasus dan demonstrasi.