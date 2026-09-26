Hadir di Surabaya, ULTIMA II Beauty Exhibition Tawarkan Skin Check hingga Beauty Workshop

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Memahami kebutuhan kulit menjadi salah satu langkah penting dalam menentukan perawatan yang tepat. Hal tersebut coba dihadirkan ULTIMA II melalui ULTIMA II Beauty Exhibition di Surabaya.

Rangkaian beauty exhibition tersebut berlangsung pada 22–27 September 2026 di METRO TRANS ICON Surabaya, kemudian dilanjutkan pada 28 September–4 Oktober 2026 di SOGO PAKUWON Surabaya.

Tak sekadar menghadirkan produk skincare, ULTIMA II Beauty Exhibition dirancang sebagai ruang bagi konsumen untuk mendapatkan pengalaman kecantikan yang lebih personal dan interaktif.

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Pengunjung dapat mengikuti edukasi dan konsultasi terkait permasalahan kulit, melakukan skin check, hingga mengikuti berbagai aktivitas kecantikan.

Sejumlah sesi juga menghadirkan dermatologist dan skincare experts. Konsumen dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan kulit sekaligus mengikuti beauty workshop bersama makeup artist (MUA).

General Manager Sales & Marketing ULTIMA II Indonesia Sully Suharjo mengatakan pengalaman kecantikan tidak hanya sebatas mencoba produk.

“Beauty experience bukan hanya tentang mencoba produk, tetapi juga memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memahami kulitnya dan mendapatkan informasi yang relevan. Karena itu, melalui exhibition ini kami menghadirkan berbagai touchpoint yang memungkinkan konsumen untuk belajar sekaligus merasakan langsung expertise ULTIMA II,” kata Sully, Sabtu (26/9).

Kehadiran ULTIMA II di Surabaya sekaligus menjadi kesempatan bagi konsumen untuk mengenal lebih dekat CollaSence™ Technology.