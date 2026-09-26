Gunung Semeru Erupsi Enam Kali pada Jumat Malam, Kolom Letusan Tertinggi Capai 800 Meter

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang mengalami erupsi berulang pada Jumat malam. Dalam rentang pukul 22.15 hingga 23.29 WIB, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat erupsi sebanyak enam kali.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto mengatakan erupsi pertama terjadi pada pukul 22.15 WIB.

"Tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak," kata Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang mengarah ke utara.

Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada pukul 22.26 WIB. Kali ini, tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau mencapai sekitar 4.176 mdpl.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," ujarnya.

Erupsi kembali terjadi pada pukul 22.40 WIB dengan tinggi kolom letusan sekitar 700 meter di atas puncak. Kolom abu masih teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara.

Selanjutnya, pada pukul 22.54 WIB, Semeru kembali erupsi dengan tinggi kolom letusan sekitar 400 meter di atas puncak atau 4.076 mdpl.