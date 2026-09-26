Juara di Jatim, Pemkot Surabaya Bantu Lapangan Persebaya untuk Piala Soeratin Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberi bantuan fasilitas bagi pemain Persebaya U13, U15, dan U17, untuk berlaga di kompetisi Piala Soeratin di tingkat nasional, setelah menyabet tiga piala di Jawa Timur.

Pemain dari ketiga kelompok umur Persebaya tersebut sempat memamerkan seluruh piala yang diperoleh Piala Soeratin tingkat Jawa Timur 2026, di Balai Kota Surabaya.

“Piala Soeratin, mungkin ini pertama kali dalam sejarah kelompok umur 13, 15, dan 17 juara bersama di tingkat Jawa Timur,” kata Eri setelah menerima pemain Persebaya, Jumat (25/9).

Selanjutnya, para pemain muda itu akan menjadi salah satu perwakilan dalam Piala Soeratin di tingkat nasional. Perhelatan tersebut rencananya bakal digelar di Surabaya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberikan bantuan berupa lapangan latihan dan pertandingan. Eri ingin Persebaya memberikan penampilan terbaiknya.

Sejumlah pilihan lapangan yang disediakan adalah Thor, Lapangan ABC, Gelora Bung Tomo (GBT), serta Gelora 10 November. Namun, hal itu masih dikoordinasikan dengan PSSI.

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“Apalagi hari ini Persebaya bermain sebagai tuan rumah di Kota Surabaya. Kalau untuk PSSI tidak ada biaya sewa, karena Persebaya ini juara," jelasnya.

Eri menitipkan pesan agar para pemain Persebaya muda mempertahankan karakter sepak bola khas Surabaya, yakni dengan permainan pantang menyerah sampai peluit akhir pertandingan.