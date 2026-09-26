3.214 PPPK Paruh Waktu Sampang Dapat Perpanjangan Kontrak, Ini Tiga Pertimbangannya

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan memperpanjang kontrak 3.214 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Perpanjangan kontrak tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Sampang.

Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sampang Hendro Sugiharto mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan disiplin para PPPK paruh waktu.

"Awalnya jumlah PPPK sebanyak 3.230 orang, akan tetapi karena ada yang mengundurkan diri sebanyak 16 orang, maka yang dipastikan melanjutkan perpanjangan kontrak hanya 3.214 orang," kata Hendro, Jumat (25/9).

Dia menjelaskan perpanjangan kontrak PPPK paruh waktu dijadwalkan pada pertengahan Oktober 2026.

Saat ini, Pemkab Sampang telah memasuki tahapan pemberitahuan teknis perpanjangan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Hendro mengatakan penetapan masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu didasarkan pada tiga pertimbangan utama.

Ketiganya ialah pencapaian kinerja, kebutuhan instansi, dan kesesuaian kompetensi. Untuk pencapaian kinerja, penilaian mengacu pada prestasi kerja atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).