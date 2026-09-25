Pabrik Yali Wood Pellet Lamongan Kebakaran, 7 Bangunan Ludes & Kerugian Capai Rp10 Miliar

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kebakaran melanda pabrik PT Yali Wood Pellet di Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Jumat (25/9) siang.

Kebakaran tersebut mengakibatkan tujuh bangunan pabrik, satu unit doseer, dan satu unit mobil dump truck terbakar.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan total kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai Rp10 miliar.

"Kerugian akibat kebakaran ditaksir sekitar Rp10 miliar," kata Hamzaid.

Menurut dia, petugas Polsek Kembangbahu menerima laporan kebakaran sekitar pukul 11.30 WIB. Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran dari Lamongan, Mojokerto, Jombang, dan Bojonegoro.

Personel Yonif Teritorial juga turut dikerahkan untuk membantu proses pemadaman.

"Api padam, sedangkan tim gabungan masih melakukan pembasahan di lokasi untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala," ujarnya.

Hingga Jumat, proses pembasahan masih dilakukan di area pabrik untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.