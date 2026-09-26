Mahasiswa UINSA Surabaya Bakal Segel Kampus Sampai Ada Rektor Definitif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) masih menyegel gedung rektorat. Mereka baru membukanya kembali setelah ada rektor pengganti secara sah Achmad Muzakki.

Koordinator lapangan aksi Koko Qurrahman Prakoso mengatakan mahasiswa tetap melakukan penyegelan, meskipun Achmad Muzakki sudah turun dari jabatan rektor UINSA.

“Kampus sekarang masih disegel dan kemungkinan besar Minggu depan terbuka, yang pasti gedung rektorat masih kami segel sampai ada rektor definitif,” kata Koko saat dikonfirmasi, Jumat (25/9).

Koko menyebut mahasiswa bersyukur Muzakki telah mengambil sikap untuk mengundurkan diri. Namun, mereka masih menunggu rektor yang terpilih untuk menggantikan.

“Kami masih menunggu siapa yang bakal menjadi rektor definitif, atau rektor yang ditetapkan secara sah untuk memimpin kampus, memimpin UINSA Surabaya,” ujarnya.

Di sisi lain, mahasiswa juga akan mengawal proses pemilihan rektor UINSA Surabaya berikutnya. Oleh karena itu, Koko berharap pihak pimpinan kampus memberikan ruang untuk mereka.

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“Kami akan mengawal atau ingin tahu, transparansi pemilihan rektor definitif berikutnya seperti apa. Agar tidak ada hal buruk uang terjadi selama proses pemilihan,” jelasnya.

Diketahui, pemberhentian Muzakki tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 060729/MA.KP.07/09/2026 yang diterbitkan Rabu (23/9), atau sepekan setelah pelantikan.