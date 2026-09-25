PNM Buka Suara soal Perkara di Pacitan, Tegaskan Komitmen Zero Tolerance terhadap Fraud

jatim.jpnn.com, PACITAN - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menegaskan komitmennya menjalankan seluruh proses bisnis sesuai prinsip tata kelola perusahaan, kepatuhan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Komitmen tersebut juga diterapkan dalam penanganan setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan insan perusahaan.

PNM menerapkan prinsip zero tolerance terhadap fraud sebagai bagian dari kebijakan perusahaan. Setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti melalui mekanisme internal.

Apabila dugaan pelanggaran berkaitan dengan proses hukum, PNM memastikan bersikap kooperatif serta menghormati kewenangan aparat penegak hukum.

Pemimpin Cabang PNM Wonogiri Setia Budi mengatakan kepatuhan dan integritas menjadi prinsip yang harus dijaga dalam seluruh aktivitas perusahaan.

"PNM menghormati setiap proses hukum yang berjalan dan memastikan perusahaan kooperatif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi kami, kepatuhan dan integritas menjadi prinsip yang harus dijaga dalam setiap aktivitas perusahaan," ujar Setia Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).

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Menurut dia, prinsip tersebut juga menjadi dasar PNM dalam merespons perkembangan perkara yang saat ini ditangani aparat penegak hukum di Pacitan.

PNM menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak berwenang dan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan sesuai koridor hukum.