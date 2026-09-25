PNM Sulap Lumbung Desa di Pacitan Jadi Ruang Pintar untuk 22 Anak

jatim.jpnn.com, PACITAN - Lumbung desa yang sebelumnya tidak terpakai di Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Pacitan kini kembali dimanfaatkan.

Bangunan tersebut disulap menjadi Ruang Pintar Al Madani oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai tempat belajar bagi 22 anak di lingkungan sekitar.

Kehadiran Ruang Pintar menjadi alternatif ruang belajar bagi anak-anak di tengah keterbatasan akses internet dan sinyal di wilayah tersebut.

Anak-anak dapat belajar, membaca, bermain, sekaligus mengembangkan keterampilan tanpa harus pergi jauh dari rumah.

Kegiatan di Ruang Pintar Al Madani didampingi Naning Tri Widayanti dan Mila Daruwati. Dari 22 anak yang mengikuti kegiatan, delapan orang tua mereka tercatat sebagai nasabah PNM.

Pembelajaran mengacu pada modul Ruang Pintar dengan fokus pengembangan literasi, kreativitas, serta keterampilan anak.

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Bangunan yang sebelumnya kosong kini menjadi ruang yang digunakan anak-anak untuk belajar dan berkegiatan bersama secara rutin.

Kepala Desa Tumpuk Harjianto mengapresiasi pemanfaatan lumbung desa tersebut sebagai ruang belajar.