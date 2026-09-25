Bukan Sekadar Kencang, Ini 7 Laptop yang Cocok untuk Karyawan IT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim IT punya tuntutan yang berbeda dari divisi lain soal laptop. Menjalankan beberapa virtual machine sekaligus, mengakses server lewat koneksi kabel yang stabil, debugging, serta monitoring performa sistem secara real-time membutuhkan perangkat yang tidak mudah kewalahan. Laptop yang cukup untuk pekerjaan kantor biasa sering tidak memadai untuk beban teknis seberat ini.

Selain performa, dua hal lain yang krusial untuk laptop karyawan IT adalah kemampuan upgrade mandiri dan keamanan berlapis. Tim IT mengelola data sensitif perusahaan, sehingga perlindungan dari level firmware sampai biometrik menjadi keharusan. Kemampuan menambah RAM atau mengganti SSD sendiri tanpa harus mengirim unit ke service center juga menghemat waktu dan biaya operasional.

Rekomendasi Laptop Karyawan IT untuk Produktivitas Tim Teknologi

Ketujuhnya berlayar 14 inci dengan prosesor kelas performa dan bodi yang dirancang untuk pemakaian intensif harian. Perbedaannya ada pada kapasitas upgrade, kelengkapan port, dan kemampuan AI lokal. Tujuh laptop berikut layak masuk daftar pertimbangan untuk tim teknologi.

1. ASUS ExpertBook P3

Dibekali prosesor Intel Core i7 generasi ke-13 berkelas performa, ExpertBook P3 varian P3405 mampu menangani multitasking berat yang lazim dilakukan tim IT. Bobotnya mulai 1,36 kg dengan bodi bersertifikasi MIL-STD 810H, tahan benturan, kejatuhan, dan tumpahan cairan. Layar 14 inci 2,5K dengan refresh rate 144 Hz dan rasio 16:10 memberi ruang vertikal lebih lega untuk membaca log atau menulis kode.

Memori DDR5 dapat ditingkatkan hingga 64 GB lewat dua slot, dan penyimpanan mencapai 3 TB lewat dual SSD, kapasitas yang jarang ditemui di laptop bisnis kelas ini. Port-nya lengkap: dua USB Type-C full function, dua USB Type-A, HDMI 2.1, dan RJ45 untuk jaringan kabel yang esensial saat troubleshooting. Keamanan ExpertGuardian berstandar NIST SP 800-155 mencakup TPM 2.0, fingerprint sensor, dan webcam shield. Sistem pendingin ExpertCool menjaga performa tetap stabil meskipun laptop dipakai berjam-jam dalam clamshell mode.

2. ASUS ExpertBook P5 G2

Bagi karyawan IT yang membutuhkan kemampuan AI lokal dan prosesor generasi terbaru, ExpertBook P5 G2 menawarkan Intel Core Ultra 7 Series 3 dengan triple AI engine architecture. Memori DDR5 tersedia dua slot hingga 64 GB, dan penyimpanan dual SSD mencapai 2 TB. Konektivitasnya sudah Wi-Fi 7 dengan dua Thunderbolt 4, RJ45, dan HDMI 2.1. Bobotnya 1,38 kg dalam bodi aluminium bersertifikasi militer. Keamanan ExpertGuardian berstandar NIST SP 800-155 dengan update selama 5 tahun juga tersedia.

3. Lenovo ThinkPad E14 Gen 6

ThinkPad E14 Gen 6 sudah lama menjadi pilihan di departemen IT berkat dua slot memori yang bisa ditambah. Keyboard ThinkPad yang nyaman tetap jadi kekuatan utamanya untuk mengetik berjam-jam.

Port-nya mencakup Thunderbolt 4 dan RJ45 untuk kebutuhan koneksi kabel. Harganya cenderung di atas rata-rata kelas ini, tetapi jalur distribusi korporatnya luas di Indonesia dan dukungan purna jualnya teruji.