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Seragam Batik dan Olahraga SD dan SMP Negeri di Surabaya Disamakan Mulai Tahun Depan

Jumat, 25 September 2026 – 20:42 WIB
Seragam Batik dan Olahraga SD dan SMP Negeri di Surabaya Disamakan Mulai Tahun Depan - JPNN.com Jatim
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati saat sosialisasi program, Jumat (25/9). Foto: Dok. Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana memulai penyetaraan seragam batik dan olahraga bagi seluruh SD dan SMP Negeri, pada tahun 2027 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati meminta para guru dan kepala sekolah fokus menjadi pengajar tanpa dibebani urusan bisnis atau produksi seragam.

“Pak Wali sudah memberi arahan keras kepada kami dan pihak sekolah, tidak boleh lagi ada penjualan seragam di lingkungan sekolah,” kata Febrina, Jumat (25/9).

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Febrina menyebut selama ini seragam nasional putih-merah untuk SD, dan putih-biru bagi SMP, serta pramuka sudah seragam dan dibeli secara bebas oleh para wali murid.

Namun, seragam tematik seperti batik dan pakaian olahraga masih diproduksi secara mandiri oleh setiap sekolah menggunakan motif, desain, serta warna yang berbeda-beda.

Febrina menilai kondisi seragam yang berbeda tersebut yang kerap memicu adanya ketimpangan. Selain itu selisih harga juga berpotensi merugikan wali murid.

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"Tahun depan, seragam batik dan olahraga akan kita seragamkan untuk seluruh SD dan SMP negeri di Surabaya,” ujarnya.

Dispendik Surabaya saat ini tengah menyiapkan motif seragam batik dan olahraga untuk SD dan SMP Negeri. Nantinya, tidak ada lagi logo sekolah yang menempel.

Pemkot Surabaya bakal mulai menyamakan seragam batik dan olahraga SD dan SMP Negeri mulai tahun depan.
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TAGS   Dispendik Surabaya seragam sekolah SMPN Surabaya SDN Surabaya

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