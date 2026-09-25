Kepala SMPN 18 Malang Dicopot Seusai Video Diduga Tampar Siswa Viral

jatim.jpnn.com, MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, mencopot MAH dari jabatannya sebagai Kepala SMP Negeri 18 setelah diduga melakukan kekerasan terhadap dua pelajar di sekolah tersebut.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Malang Dandung Djuharjanto mengatakan pencopotan jabatan tersebut merupakan bentuk ketegasan Pemkot Malang terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah.

"Ada pelanggaran yang harus ditindak sehingga kepala sekolah yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian. Dua (pelajar) yang mengalaminya secara langsung," kata Dandung, Jumat (25/9).

Menurut Dandung, berdasarkan laporan yang diterimanya, dugaan kekerasan tersebut terjadi pada Kamis (24/9).

Peristiwa itu diduga dipicu persoalan pakaian lurik yang dikenakan siswa pada hari tersebut sesuai ketentuan sekolah.

"Kamis itu kan memakai baju lurik, kemudian kepala sekolah melakukan tindakan yang tidak patut," ujarnya.

Dandung menyayangkan munculnya dugaan kekerasan di lingkungan sekolah. Dia menegaskan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, baik siswa dan siswi maupun guru.

Pemkot Malang juga menyampaikan permohonan maaf kepada para wali murid dan seluruh masyarakat Kota Malang atas munculnya dugaan kekerasan tersebut.