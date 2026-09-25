Pakar ITS Ingatkan Banjir Rob Surabaya, Pasang di Atas 2,4 Meter Perlu Diwaspadai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Masyarakat Surabaya diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob menyusul prediksi pasang air laut tinggi pada akhir September 2026.

Pakar mitigasi bencana banjir Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr Umboro Lasminto ST MSc mengatakan ketinggian pasang air laut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan masyarakat.

Menurut dia, berdasarkan pengamatan terhadap kejadian sebelumnya, pasang air laut di atas 2,4 meter perlu diwaspadai karena berpotensi memicu banjir rob.

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“Dari hasil pengamatan yang pernah terjadi sebelumnya, apabila puncak pasang di atas 2,4 meter maka perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan banjir rob,” kata Umboro di Surabaya, Jumat (25/9).

Dia mengimbau masyarakat mencermati informasi prediksi pasang air laut yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) maupun sumber resmi lainnya.

Apabila ketinggian pasang berada di bawah 2,4 meter, kemungkinan terjadinya banjir rob relatif lebih rendah.

Walakin, dosen Departemen Teknik Sipil ITS itu mengingatkan kondisi pasang di lapangan tidak selalu persis sesuai dengan prediksi.

“Masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan ketika terdapat prediksi pasang tinggi di wilayah pesisir Surabaya,” ujarnya.