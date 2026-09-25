Kasus ILI di Situbondo Bertambah 25 Orang dalam Sepekan, Total Jadi 92

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo mencatat jumlah kasus influenza like illness (ILI) kembali bertambah dalam sepekan.

Hingga minggu ke-37 atau periode 13-19 September 2026, tercatat 92 kasus ILI di Situbondo. Jumlah tersebut bertambah 25 kasus dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 67 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo mengatakan data tersebut diperoleh dari sejumlah puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah daerah.

“Iya benar ada tambahan 25 kasus dalam seminggu, dan data tersebut kami peroleh dari puskesmas-puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah daerah,” ujar Dwi Herman di Situbondo, Jumat.

Puluhan kasus tersebut tersebar di 10 kecamatan, yakni Sumbermalang, Mlandingan, Banyuglugur, Bungatan, Kendit, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Banyuputih, serta Besuki melalui Puskesmas Widoropayung.

Dwi mengatakan petugas kesehatan terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit yang memiliki gejala mirip influenza tersebut.

Masyarakat diimbau menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta rajin mencuci tangan. Bagi masyarakat yang sedang mengalami flu, Dinkes juga mengingatkan agar menggunakan masker ketika beraktivitas untuk mengurangi risiko penularan.

“Penularan influenza like illness ini mudah menular, bisa melalui percikan air liur saat penderita berbicara atau batuk,” kata Dwi.