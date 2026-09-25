Basarnas Temukan Lagi 10 Korban KMP Virgo, Total 52 Meninggal

jatim.jpnn.com, BANJARMASIN - Tim SAR Gabungan terus menemukan korban meninggal dalam insiden KMP Virgo Transport 8. Kali ini, petugas mendapati adanya 10 orang di sejumlah titik, Jumat (25/9).

Pertama, tim gabungan menemukan sebanyak lima koran ketika menyelam di badan KMP Virgo Transport 8. Seluruh korban dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai.

Kelima korban itu akan diantarkan melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 ke Lanud Syamsudin Nooer. Lalu, diserahkan ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Banjarmasin.

Selanjutnya, ada tiga korban yang ditemukan Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara. Di sisi lain, sebanyak dua orang ditemukan di Sandurian Kabupaten Seruyan.

Total ada lima korban yang dievakuasi terlebih dulu ke RSUD Sukamara, Kalimantan Tengah. Selanjutnya, jenazah tersebut akan diidentifikasi di RS Bhayangkara.

Kepala Basarnas M Syafii mengatakan proses pencarian akan terus dilakukan dengan menyelam, penyisiran di permukaan Laut Jawa, serta udara menggunakan sumber daya SAR.

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“Kami terus mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Setiap informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti,” kata Syafii dalam keterangan persnya.

Berdasarkan data status pencarian yang dihimpun Basarnas, total penumpang yang tercatat dalam manifes kapal dengan rute Surabaya-Banjarmasin tersebut ada 243 orang.