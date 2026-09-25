Asap Hitam Pekat Muncul di Mal PTC Surabaya Sempat Bikin Heboh, Ternyata

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepulan asap hitam dikabarkan sempat muncul di Pakuwon Trade Cente (PTC) Mall yang berada di Jalan Puncak Indah Lontar, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Jumat (25/9).

Dalam video yang diunggah akun Instagram @infosuroboyorek, terlihat asap hitam pekat membumbung ke langit di antara gedung apartemen. Tampak dari dekat kepulan itu muncul di tengah PTC Mall.

“Warga merekam kejadian di Mall PTC, Surabaya Barat. Terlihat asap pekat hitam yang membumbung tinggi di atas Rooftop PTC Mall,” tulis @infosuroboyorek dalam keterangannya.

“Belum diketahui untuk penyebab pasti kejadian tersebut, namun petugas terkait sudah menuju ke lokasi kejadian,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi mengatakan asap hitam pekat tersebut muncul, sekitar pukul 13.00 WIB.

“(Muncul asap) pukul 11.30 WIB diketahui ada api di area Colling Tower (PTC Mall). Ada kardus terbakar,” kata Sutandi ketika dikonfirmasi.

Sutandi mengungkapkan ada tumpukan kardus bekas material di area tersebut terbakar. Namun, api tersebut sudah dinyatakan padam oleh petugas mal sekitar pukul 11.42 WIB.

“Saat itu ada pekerjaan penggantian cooling tower di area tersebut dan sisa-sisa kardus dari unpacking material yang terbakar. Api berhasil dipadamkan team Pakuwon pada pukul 11.42 WIB,” ujarnya. (mcr23/jpnn)