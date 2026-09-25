Viral Anggota Satpol PP Surabaya Diduga Halangi Ambulans Bawa Jenazah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ramai di media sosial seorang anggota Satpol PP Surabaya diduga menghalangi ambulans yang sedang membawa jenazah melintas, di sekitar Jalan Taman Putro Agung Kulon.

Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @sekitarsurabaya.id, terlihat seseorang tengah merekam pria dengan jaket hitam dengan menaiki sepeda motor dan bertanya-tanya.

“Ada pasiennya? Ada pasien enggak?. Pasien atau keluarga?,” tanya pria berjaket hitam berulang kali dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @sekitarsurabaya.id.

Di sisi lain, suara sirene ambulans terus terdengar ketika pria tersebut beradu mulut dengan perekam. Peristiwa itu disebut terjadi pada Selasa (22/9) sekitar pukul 19.05.

Pengemudi ambulans Jeki mengatakan awalnya menjemput jenazah di sebuah rumah sakit di Surabaya untuk diantar ke Dusun Panobun Timur, Ketapang, Sampang, Madura.

“Ambulans sampai di rumah sakit pukul 18.50 WIB, habis itu jenazah naik sekitar pukul 19.00 WIB, meluncur tujuan ke Ketapang,” kata Jeki ketika dikonfirmasi, Jumat (25/9).

Lalu, Jeki secara tiba-tiba didekati pria yang ada di dalam video tersebut di sekitar Jalan Taman Putro Agung Kulon, atau tepatnya dekat lampu merah Kedung Cowek arah Jembatan Suramadu.

“Jadi, oknum tersebut mengikuti ambulans. Dipikir keluarga mau membantu mengawal, ternyata mengetok pintu dan menanyakan bahwa tidak boleh memainkan sirine sembarangan,” ujarnya.