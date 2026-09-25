JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Viral Anggota Satpol PP Surabaya Diduga Halangi Ambulans Bawa Jenazah

Viral Anggota Satpol PP Surabaya Diduga Halangi Ambulans Bawa Jenazah

Jumat, 25 September 2026 – 11:36 WIB
Viral Anggota Satpol PP Surabaya Diduga Halangi Ambulans Bawa Jenazah - JPNN.com Jatim
Ambulans pembawa jenazah yang diduga sempat dihalangi anggota Satpol PP Surabaya, Jumat (25/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ramai di media sosial seorang anggota Satpol PP Surabaya diduga menghalangi ambulans yang sedang membawa jenazah melintas, di sekitar Jalan Taman Putro Agung Kulon.

Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @sekitarsurabaya.id, terlihat seseorang tengah merekam pria dengan jaket hitam dengan menaiki sepeda motor dan bertanya-tanya.

“Ada pasiennya? Ada pasien enggak?. Pasien atau keluarga?,” tanya pria berjaket hitam berulang kali dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @sekitarsurabaya.id.

Baca Juga:

Di sisi lain, suara sirene ambulans terus terdengar ketika pria tersebut beradu mulut dengan perekam. Peristiwa itu disebut terjadi pada Selasa (22/9) sekitar pukul 19.05.

Pengemudi ambulans Jeki mengatakan awalnya menjemput jenazah di sebuah rumah sakit di Surabaya untuk diantar ke Dusun Panobun Timur, Ketapang, Sampang, Madura.

“Ambulans sampai di rumah sakit pukul 18.50 WIB, habis itu jenazah naik sekitar pukul 19.00 WIB, meluncur tujuan ke Ketapang,” kata Jeki ketika dikonfirmasi, Jumat (25/9).

Baca Juga:

Lalu, Jeki secara tiba-tiba didekati pria yang ada di dalam video tersebut di sekitar Jalan Taman Putro Agung Kulon, atau tepatnya dekat lampu merah Kedung Cowek arah Jembatan Suramadu.

“Jadi, oknum tersebut mengikuti ambulans. Dipikir keluarga mau membantu mengawal, ternyata mengetok pintu dan menanyakan bahwa tidak boleh memainkan sirine sembarangan,” ujarnya.

Anggota Satpol PP Surabaya diduga halangi ambulans yang membawa jenazah menuju ke Madura
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   surabaya ambulans Satpol PP Surabaya satpol pp halangi ambulans

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU