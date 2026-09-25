Belum Diluncurkan, Mobil KDKMP di Pamekasan Sudah Dipakai Angkut Pakan Ternak

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Kodim 0826 Pamekasan melarang penggunaan mobil operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara sembarangan.

Larangan tersebut berlaku untuk kendaraan jenis pikap maupun truk yang tidak digunakan untuk kepentingan usaha koperasi.

Bagian Penerangan Kodim 0826 Pamekasan Pelda Dadang Darmanto mengatakan larangan penggunaan kendaraan itu telah disampaikan sejak penyerahan kunci kepada pengurus koperasi.

"Hal ini telah kami sampaikan sejak penyerahan kunci kendaraan kepada pengurus koperasi," kata Dadang dalam keterangan pers di Pamekasan, Kamis (24/9).

Penegasan tersebut disampaikan setelah ditemukan sejumlah kendaraan operasional KDKMP yang sudah digunakan untuk mengangkut barang di luar kepentingan koperasi, termasuk pakan ternak dan tembakau.

Menurut Dadang, kendaraan berupa pikap dan truk tersebut diberikan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.

Kendaraan itu semestinya digunakan untuk mengangkut barang dagangan yang berkaitan dengan usaha koperasi, seperti beras, minyak, elpiji, dan kebutuhan lainnya.

Selain soal peruntukan, Kodim 0826 Pamekasan meminta pengurus koperasi tidak menggunakan kendaraan tersebut sebelum KDKMP resmi diluncurkan.