Cuaca Surabaya 25 September 2026, Seharian Cerah, Siang Bakal Panas Menyengat
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (25/9).
Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.
Malamnya masih cerah di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-35 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 31-36 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
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