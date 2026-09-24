Klaim Manfaat Menyesatkan, 159 Iklan Obat dan Suplemen Ditindak BBPOM Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya menemukan 159 iklan produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan selama Januari hingga Agustus 2026.

Kepala BBPOM di Surabaya Yudi Noviandi mengatakan temuan tersebut disampaikan dalam kegiatan pendampingan pengawasan iklan kepada pelaku usaha melalui Program Percepatan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Secara Intensif (PROGRESIF), Rabu (23/9).

Iklan yang ditemukan bermasalah karena menampilkan klaim manfaat secara berlebihan sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat.

Temuan tersebut tersebar di berbagai media, mulai media cetak, luar ruang, penyiaran televisi dan radio, hingga media digital.

Media online seperti media sosial, website, dan e-commerce menjadi kanal dengan temuan ketidaksesuaian paling banyak. Melalui program PROGRESIF, BBPOM di Surabaya memberikan pembinaan dan pendampingan kepada 30 pelaku usaha di Jawa Timur.

Para pelaku usaha mendapatkan pendampingan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, memperbaiki iklan dan penandaan produk, serta menyusun target penyelesaian dengan bimbingan petugas.

Kegiatan tersebut juga dihadiri petugas dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM yang memberikan bimbingan secara langsung.

Yudi mengatakan informasi yang disampaikan melalui iklan menjadi salah satu faktor penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan produk kesehatan.