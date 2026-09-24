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Klaim Manfaat Menyesatkan, 159 Iklan Obat dan Suplemen Ditindak BBPOM Surabaya

Kamis, 24 September 2026 – 20:32 WIB
Klaim Manfaat Menyesatkan, 159 Iklan Obat dan Suplemen Ditindak BBPOM Surabaya - JPNN.com Jatim
BBPOM Surabaya menemukan 159 iklan obat bahan alam dan suplemen kesehatan tak memenuhi ketentuan selama Januari-Agustus 2026. Foto: Humas BBPOM Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya menemukan 159 iklan produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan selama Januari hingga Agustus 2026.

Kepala BBPOM di Surabaya Yudi Noviandi mengatakan temuan tersebut disampaikan dalam kegiatan pendampingan pengawasan iklan kepada pelaku usaha melalui Program Percepatan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Secara Intensif (PROGRESIF), Rabu (23/9).

Iklan yang ditemukan bermasalah karena menampilkan klaim manfaat secara berlebihan sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat.

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Temuan tersebut tersebar di berbagai media, mulai media cetak, luar ruang, penyiaran televisi dan radio, hingga media digital.

Media online seperti media sosial, website, dan e-commerce menjadi kanal dengan temuan ketidaksesuaian paling banyak. Melalui program PROGRESIF, BBPOM di Surabaya memberikan pembinaan dan pendampingan kepada 30 pelaku usaha di Jawa Timur.

Para pelaku usaha mendapatkan pendampingan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, memperbaiki iklan dan penandaan produk, serta menyusun target penyelesaian dengan bimbingan petugas.

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Kegiatan tersebut juga dihadiri petugas dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM yang memberikan bimbingan secara langsung.

Yudi mengatakan informasi yang disampaikan melalui iklan menjadi salah satu faktor penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan produk kesehatan.

BBPOM Surabaya menemukan 159 iklan obat bahan alam dan suplemen kesehatan tak memenuhi ketentuan selama Januari-Agustus 2026.
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TAGS   iklan obat iklan suplemen bbpom surabaya iklan menyesatkan

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