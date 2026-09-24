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Petani Tebu Kediri Tak Lagi Cemas, PG Ngadiredjo Pastikan Panen Terserap

Kamis, 24 September 2026 – 20:02 WIB
Petani Tebu Kediri Tak Lagi Cemas, PG Ngadiredjo Pastikan Panen Terserap - JPNN.com Jatim
Pabrik Gula (PG) Ngadiredjo, Kediri, salah satu unit produksi PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang terus menjalankan kegiatan giling dan penyerapan tebu petani pada musim giling 2026 (24/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Kelancaran proses giling tebu di Pabrik Gula (PG) Ngadiredjo, Kediri menjadi kabar baik bagi petani tebu di wilayah sekitar.

Berjalannya proses penerimaan dan pengolahan tebu memberikan kepastian bagi petani yang memasuki masa panen untuk menyalurkan hasil budidayanya ke pabrik.

Salah seorang petani tebu, Isma'il, mengaku lega karena tebu yang telah dipanen dapat terserap dan segera digiling di PG Ngadiredjo.

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"Kami sebagai petani tentu merasa lega ketika tebu yang sudah siap panen bisa terserap dan digiling. Dengan adanya kepastian penyerapan seperti ini, kami lebih tenang dalam menjalankan proses panen dan mengirimkan tebu ke pabrik," ujar Isma'il, Kamis (24/9).

Dia berharap kerja sama antara petani dan PG Ngadiredjo terus berjalan dengan baik sehingga dapat semakin mendukung keberlangsungan usaha petani tebu.

PG Ngadiredjo merupakan salah satu unit produksi PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang berperan dalam menyerap tebu petani sekaligus mendukung keberlangsungan produksi gula nasional.

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Sepanjang musim giling 2026, aktivitas penerimaan dan pengolahan tebu di PG Ngadiredjo terus berjalan dengan dukungan pasokan dari wilayah kerja pabrik.

Bagi petani, kepastian penyerapan menjadi salah satu faktor penting ketika memasuki masa panen. Tebu yang telah siap ditebang perlu segera disalurkan agar dapat masuk ke proses penggilingan dan memberikan hasil bagi petani.

Proses giling PG Ngadiredjo Kediri berjalan lancar dan memberi kepastian penyerapan tebu bagi petani selama musim giling 2026.
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TAGS   PG Ngadirejo Petani Tebu giling tebu panen tebu serapan panen tebu Kediri

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