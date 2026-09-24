Pendakian Gunung Arjuno-Welirang Dibuka Lagi, Kuota 550 Orang per Hari

jatim.jpnn.com, MALANG - Akses pendakian Gunung Arjuno-Welirang di Jawa Timur kembali dibuka mulai Sabtu (26/9). Pembukaan kembali jalur pendakian dilakukan setelah kebakaran yang melanda kawasan tersebut dinyatakan padam dan kondisi di lokasi dinilai aman.

Kepala UPT Tahura Raden Soerjo Agustiningtyas Marini mengatakan kuota pendakian tetap diberlakukan sebanyak 550 orang per hari.

"Benar, pembukaan pendakian (Arjuno-Welirang) dilaksanakan 26 September 2026, untuk kuota tetap sama 550 orang per hari," kata Agustiningtyas saat dikonfirmasi, Kamis (24/9).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Pengumuman Nomor 500.4.6.10/1690/123.7.2/2026 yang diterbitkan UPT Tahura Raden Soerjo pada Selasa (22/9).

Agustiningtyas menjelaskan keputusan membuka kembali jalur pendakian diambil setelah monitoring dan evaluasi melalui sistem SiPongi serta penyisiran langsung oleh petugas di lapangan.

Hasil pemantauan menunjukkan tidak ada lagi titik asap baru di kawasan terdampak kebakaran, termasuk Gunung Arjuno dan gugusan pegunungan Anjasmoro, sejak Senin (14/9).

Monitoring tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengecekan keamanan jalur yang akan dilalui para pendaki.

Terdapat empat akses pendakian resmi Gunung Arjuno-Welirang yang kembali dapat digunakan. Keempatnya ialah jalur Sumberbrantas di Kota Batu, Tretes dan Tambaksari di Kabupaten Pasuruan, serta Lawang di Kabupaten Malang.