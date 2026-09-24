Riset Teh Daun Jati Ubaya Raih Lisensi Paten, Selangkah Lagi Menuju Komersialisasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Produk cairan teh daun jati siap minum hasil riset Pusat Unggulan Iptek Produk Pangan dan Suplemen Kesehatan untuk Kondisi Degeneratif Universitas Surabaya (PUI Pasdeg Ubaya) resmi meraih lisensi paten.

Lisensi tersebut memiliki nomor IDS000014467 dan ditandatangani Rektor Ubaya Dr. Benny Lianto bersama Direktur Utama PT Alga Rosan Nusantara Iwan Benny Purwowidodo, S.TP.

Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian What's Up Kemenkum-Campus Calls Out (CCO) Unair di Airlangga Convention Center, Universitas Airlangga, Kamis (17/9).

Momen tersebut turut disaksikan Menteri Hukum RI Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Hermansyah Siregar.

Teh daun jati tersebut dibuat dari simplisia daun jati muda dan sejumlah bahan pendukung. Pengembangan invensi itu difasilitasi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Ditjen Risbang, Kemdiktisaintek.

Dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang diintervensi teknologi, produk tersebut memiliki karakteristik cita rasa herbal dengan potensi aktivitas antioksidan dan antiinflamasi.

Prof apt Tjie Kok, Ph.D. selaku inventor sekaligus Ketua PUI Pasdeg Ubaya mengatakan perolehan lisensi tersebut menjadi bukti hilirisasi hasil riset Ubaya yang tidak berhenti pada publikasi ilmiah maupun perlindungan kekayaan intelektual.

"Perolehan lisensi produk teh daun jati ini membawa narasi yang lebih luas mengenai pemanfaatan biodiversitas Indonesia, kearifan lokal, riset berbasis sumber daya alam, inovasi pangan, perlindungan kekayaan intelektual, dan hilirisasi menuju industri," jelasnya.