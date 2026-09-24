Dua Petugas DPKP Surabaya Diduga Lakukan Pungli Rekrutmen Pekerja, Sanksi Berat Menanti

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menindak laporan pungutan liar (pungli) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP). Dua pelaku bakal menerima sanksi berat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kasus itu terungkap dari aduan masyarakat melalui hotline yang menyebut adanya pungli dengan modus tawaran bekerja di DPKP.

"Saya sudah senang dengan Damkar pekerjaannya luar biasa, tetapi namanya bisa menjadi buruk karena satu atau dua orang,” kata Eri, Kamis (24/9).

Baca Juga: Eri Cahyadi Ancam Sanksi Tegas Pelaku Pungli di Pemkot Surabaya

Dalam laporannya, korban mengaku diminta membayar Rp60 juta agar bisa bekerja sebagai petugas DPKP, pada 2022. Namun, dia belum punya uang sehingga baru bisa setorkan Rp31 juta.

“Ada yang menjanjikan memasukkan seseorang untuk bekerja, tetapi ternyata tidak dimasukkan sampai sekarang. Ini aku minta harus diproses dengan tegas,” ujarnya.

Kemudian Eri memanggil terduga pelaku bernama Pungki Purnomo seorang petugas di DPKP. Pria itu mengaku bekerja sama dengan Imam Rifai yang kini sebagai staf di Kelurahan Kedung Baruk.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Pecat 2 Petugas DLH Karena Diduga Pungli Jasa Angkut Sampah

"Mereka sudah saya pertemukan, tetapi saling berkelit dan tidak mau mengakui kesalahan. Saya minta untuk diperiksa Inspektorat, sanksinya akan berat, bahkan bisa sampai dipecat,” jelasnya.

Eri meminta perkara dugaan pungli penerimaan kerja di DPKP Surabaya tersebut diusut hingga tuntas. Dia tidak ingin proses pemeriksaan hanya berhenti di dua orang itu.