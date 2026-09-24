JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Utang BLBI ke BI Lunas, Hardjuno Desak Menkeu Jelaskan Dampak ke APBN

Utang BLBI ke BI Lunas, Hardjuno Desak Menkeu Jelaskan Dampak ke APBN

Kamis, 24 September 2026 – 16:40 WIB
Utang BLBI ke BI Lunas, Hardjuno Desak Menkeu Jelaskan Dampak ke APBN - JPNN.com Jatim
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan konsekuensi konkret pelunasan kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia (BI) terkait obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap keuangan negara.

Menurut Hardjuno, penjelasan tersebut penting karena pemerintah menyatakan kewajiban kepada BI telah selesai, sedangkan hak tagih negara kepada obligor dan debitur BLBI tetap berjalan.

“Kalau sekarang dikatakan hubungan pemerintah dengan BI sudah selesai, sementara hak tagih kepada obligor dan debitur tetap berjalan, lalu apa konsekuensi pelunasan itu terhadap keuangan negara? Apa yang berubah setelah Agustus 2026? Berapa beban APBN yang hilang? Ini harus dibuka supaya masyarakat memahami apa sebenarnya yang disebut lunas,” kata Hardjuno di Jakarta, Kamis (24/9).

Baca Juga:

Sebelumnya, Suahasil menjelaskan pemerintah telah melunasi kewajiban surat utang terkait penanganan krisis 1997–1998 kepada BI. Pembayaran terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2026 menggunakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari surplus BI.

Kewajiban obligasi BLBI kepada BI yang dilunasi pemerintah disebut mencapai Rp218,3 triliun. Pelunasan tersebut menandai berakhirnya hubungan utang pemerintah dengan BI terkait obligasi tersebut.

Namun, Suahasil menegaskan pelunasan itu tidak menghapus hak tagih negara terhadap para obligor dan debitur BLBI.

Baca Juga:

“Hubungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia sudah selesai. Tetapi pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut. Karena pemerintah punya hak tagih,” kata Suahasil di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9).

Hardjuno menilai dua hal tersebut perlu dijelaskan secara lebih terperinci agar publik dapat memahami dampaknya terhadap fiskal negara.

Hardjuno Wiwoho meminta Menkeu Suahasil Nazara menjelaskan dampak fiskal setelah kewajiban pemerintah terkait BLBI kepada BI dinyatakan lunas.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   BLBI utang blbi Bank Indonesia Hardjuno Wiwoho APBN

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU