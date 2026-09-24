Utang BLBI ke BI Lunas, Hardjuno Desak Menkeu Jelaskan Dampak ke APBN

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan konsekuensi konkret pelunasan kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia (BI) terkait obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap keuangan negara.

Menurut Hardjuno, penjelasan tersebut penting karena pemerintah menyatakan kewajiban kepada BI telah selesai, sedangkan hak tagih negara kepada obligor dan debitur BLBI tetap berjalan.

“Kalau sekarang dikatakan hubungan pemerintah dengan BI sudah selesai, sementara hak tagih kepada obligor dan debitur tetap berjalan, lalu apa konsekuensi pelunasan itu terhadap keuangan negara? Apa yang berubah setelah Agustus 2026? Berapa beban APBN yang hilang? Ini harus dibuka supaya masyarakat memahami apa sebenarnya yang disebut lunas,” kata Hardjuno di Jakarta, Kamis (24/9).

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Sebelumnya, Suahasil menjelaskan pemerintah telah melunasi kewajiban surat utang terkait penanganan krisis 1997–1998 kepada BI. Pembayaran terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2026 menggunakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari surplus BI.

Kewajiban obligasi BLBI kepada BI yang dilunasi pemerintah disebut mencapai Rp218,3 triliun. Pelunasan tersebut menandai berakhirnya hubungan utang pemerintah dengan BI terkait obligasi tersebut.

Namun, Suahasil menegaskan pelunasan itu tidak menghapus hak tagih negara terhadap para obligor dan debitur BLBI.

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“Hubungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia sudah selesai. Tetapi pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut. Karena pemerintah punya hak tagih,” kata Suahasil di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9).

Hardjuno menilai dua hal tersebut perlu dijelaskan secara lebih terperinci agar publik dapat memahami dampaknya terhadap fiskal negara.